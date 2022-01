Dans quel Monde on vit

Nous sommes comme des poissons rouges. Enfermés dans le bocal de nos écrans. Nous avons perdu la maîtrise du temps et de l’attention. Les push et autres alertes n’arrêtent pas de nous distraire. Et avec la crise sanitaire ça ne s’est pas arrangé. C’est ce qu’observe le président d’Arte, Bruno Patino. Quelles solutions pour nous sortir de cette dépendance au numérique ? Nous lui poserons la question ! Il signe « Tempête dans le bocal. La nouvelle civilisation du poisson rouge ». Et puis, l’exploration de l’amitié entre deux filles au cœur du nouveau roman de Nathalie Azoulai (« La fille parfaite », P.O.L). L’une s’oriente vers les maths. L’autre vers la littérature. Mais quelle est celle qui est la plus intelligente ? Qui est la fille parfaite ? Nathalie Azoulai et Bruno Patino sont nos invités, ce week-end ! Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et écrivaine Pascale Clark écrit à Roberta Metsola, la nouvelle présidente du Parlement européen. Choix culturels : - « Anéantir » de Michel Houellebecq (Flammarion). - « Strictly a One-Eyed Jack », le nouvel album de John Mellencamp. - L’exposition « David Hockney. A Year in Normandy » à voir au musée de l'Orangerie à Paris jusqu’au 14 février 2022. - « Licorice Pizza », le nouveau film de Paul Thomas Anderson.