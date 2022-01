Dans quel Monde on vit

« Je ne détiens pas la vérité, je la cherche inlassablement ; mon seul but, c’est la manifestation de cette vérité. ». C’est ce que dit Alma, juge d’instruction antiterroriste. Elle est le personnage principal du nouveau roman de Karine Tuil (« La décision », Gallimard). « Ce que l’on cherche à travers l’écriture, c’est attraper quelque chose d’une vérité fuyante. », c’est le point de vue que défend Eric Vuillard, prix Goncourt 2017. Il signe en ce début d’année un récit passionnant et glaçant à propos de la guerre d’Indochine (« Une sortie honorable », ACTES SUD). Alors, qu’est-ce que la vérité ? Comment y accéder ? Et qui dit la vérité ? Nous échangerons avec nos deux invités. Dans « En toutes lettres ! », Blandine Rinkel, écrivaine et membre du groupe Catastrophe écrit aux tickets de métro. Choix culturels : - « La Traversée des sangliers » de Zhang Guixing (Éditions Picquier). - « Tempête dans le bocal » de Bruno Patino (Éditions Grasset). - « Se faire virer » de Manon Delatre (Éditions du commun). - « Old Friends New Friends », le nouvel album de Nils Frahm.