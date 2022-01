Dans quel Monde on vit

Vous faites quoi, vous, le 1er janvier en matinée ? Vous n’auriez pas envie de vous aérer l’esprit après un réveillon peut-être un peu trop arrosé ? Pascal Claude et son équipe vous invitent à démarrer la nouvelle année en forêt, en Wallonie, en compagnie de deux spécialistes des arbres et de l’artiste Noé Preszow. Et si vous y avez pris goût, le samedi 8 janvier, ne manquez pas notre conversation avec Francis Hallé. Ce biologiste aventurier a traversé des forêts dans le monde entier. Et a souvent fait escale sur la cime des arbres, dans ce que l’on appelle la canopée des forêts. « 2022 en forêt », le samedi 01 janvier et le samedi 08 janvier 2022 entre 10h et 11h sur La Première. Et quand vous le souhaitez sur Auvio et sur votre application de podcast préférée. Episode 2 : 2022 en forêt, vers plus de beauté avec Francis Hallé Prononcez son nom devant une personne qui s’intéresse de près ou de loin aux arbres et vous verrez des étoiles scintiller dans ses yeux. Francis Hallé est leur roi … de la forêt ! A 83 ans, le botaniste mène un nouveau combat : faire renaître une forêt primaire en Europe de l'Ouest. C’est-à-dire une forêt intacte qui évoluera de façon autonome, sans intervention humaine, sur une période de plusieurs siècles. Pourquoi ce projet ? Francis Hallé met d’abord en avant cet argument : « de toutes les forêts, celles qui sont primaires sont les plus belles » (extrait de « Pour une forêt primaire en Europe de l'Ouest », ACTES SUD). Alors, suivons-le sur les chemins (forestiers) de la beauté ! Avec, aussi, dans ce second épisode, l’intervention de François Toussaint qui nous fait entendre le témoignage d’un sage d’un peuple premier qui écoute la parole des arbres.