Dans quel Monde on vit

Hervé Guibert : grand écrivain français, grand nom de l’autofiction. Ce lundi 27 décembre ça fera déjà 30 ans qu’il nous a quitté. Guibert est mort du sida à 36 ans. Son ami et écrivain Mathieu Lindon lui rend hommage. Dans « Hervelino » (P.O.L), Mathieu Lindon évoque quelques fragments de leur amitié. C’était à la fin de sa vie. A la Villa Médicis à Rome. Avec leurs récents livres, ils ont marqué la dernière rentrée littéraire : Christine Angot a obtenu le prix Médicis (avec « Le Voyage dans l’Est », Flammarion) et Mohamed Mbougar Sarr a décroché le Goncourt (avec « La plus secrète mémoire des hommes », Philippe Rey). Nous réécouterons des morceaux choisis des entretiens qu’ils nous ont accordés.