Dans quel Monde on vit

Est-il possible de traduire cette année 2021 en un poème ? C’est la mission que nous avons confiée à deux autrices et deux auteurs de poésie : Badi, Marie Darah (gagnante du championnat d'Europe de Slam Poésie 2021), Marc Dugardin (lauréat du Prix triennal de poésie en langue française) et Christine Van Acker. Qu’en retiennent-ils de 2021 ? Qu’en disent-ils ? Comment le formulent-t-ils ? Et si, parmi toutes les urgences auxquelles nous sommes actuellement confrontés, il était plus que temps de mieux considérer l’urgence poétique ? 2021 en poésie, c’est ce samedi ! Ce numéro spécial est réalisé en collaboration avec Les Midis de la Poésie (et notamment avec la directrice Mélanie Godin) et avec le soutien de la Scam. Quelques mots supplémentaires à propos de nos invités : • Badi, rappeur et voix de son temps. Badibanga Ndeka est né à Bruxelles. « Trouble fête » est le titre de son dernier album. • Marie Darah, artiste multidisciplinaire : chanteureuse, acteurice, auteurice, slameureuse. "Genderfluid & vegan". Ielle a édité chez Maelström, un Bookleg entre conte et Slam, intitulé "Depuis que tu n'as pas tiré" dans la collection Bruxelles se conte. Son prochain livre sortira en février. • Christine Van Acker est issue d’une famille de bateliers français, wallons et flamands. Cela expliquerait peut-être pourquoi elle navigue entre les genres, tout en en créant d’autres (poésie dramatique, gaudriole, polygraphie animale ou végétale…), dans un bercement doux-amer empreint d’audace, de rêveries, d’espièglerie, et d’érudition. Cette grande oreille, comme elle aime s’appeler, réalise des documentaires, écrit des fictions qui sont diffusées sur les ondes de la RTBF, de Radio France et de la RSR. Son dernier livre : « L’en vert de nos corps » (L’arbre de Diane). • Marc Dugardin, retraité, né à Bruxelles, habite désormais à Namur. Continue (entre autres) à lire et écrire de la poésie, entre "la peur" et "la plénitude" de vivre… Choix poétiques : - « La barque le soir » de Tarjei Vesaas (Éditions Corti). - L’album « When Smoke Rises » du chanteur canadien Mustafa. - « Chagrin des codes » de Théa S. (Maelström). - « Only the City is real » de Rachele Gusella (Maelström). - L’Œuvre de François Jacqmin.