Dans quel Monde on vit

Vous faites quoi, vous, le 1er janvier en matinée ? Vous n’auriez pas envie de vous aérer l’esprit après un réveillon peut-être un peu trop arrosé ? Pascal Claude et son équipe vous invitent à démarrer la nouvelle année en forêt, en Wallonie, en compagnie de deux spécialistes des arbres et de l’artiste Noé Preszow. Et si vous y avez pris goût, le samedi 8 janvier, ne manquez pas notre conversation avec Francis Hallé. Ce biologiste aventurier a traversé des forêts dans le monde entier. Et a souvent fait escale sur la cime des arbres, dans ce que l’on appelle la canopée des forêts. « 2022 en forêt », le samedi 01 janvier et le samedi 08 janvier 2022 entre 10h et 11h sur La Première. Et quand vous le souhaitez sur Auvio et sur votre application de podcast préférée. Episode 1 : 2022 en forêt, sous les arbres exactement (1/2) Rencontre entre deux amoureux des arbres et des forêts. Le garde forestier Jean-Claude Mangeot fait découvrir le Bois de Buis (Wallonie) au biologiste et forestier français Laurent Tillon (auteur d’« Être un chêne », ACTES SUD). L’artiste belge Noé Preszow (album « A nous ») les rejoint, guitare à la main. Et nous offre un mini-concert en plein air, sous les arbres exactement.