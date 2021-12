Dans quel Monde on vit

Comment empêcher la 6ème extinction de masse ? Qu’est-ce qui nous lie aux autres êtres vivants et en particulier aux animaux ? Bella et Vipulan, deux jeunes militants de 16 ans, mènent l’enquête sous le regard attentif de Cyril Dion. Le réalisateur du film « Animal » est à nos côtés. Lui, il décrit notre monde des vivants avec une vibrante précision. Il interroge, aussi, les racines de la violence. Et la transmission de celle-ci d’une génération à l’autre. L’écrivain Jean-Baptiste Del Amo est notre second invité. Avec « Le fils de l’homme » (Gallimard), il a reçu le Prix du Roman Fnac 2021. Dans « En toutes lettres ! », l’écrivaine et membre du groupe Catastrophe Blandine Rinkel écrit aux personnes esseulées en cette fin d’année. Choix culturels : - Le film « Tick, Tick... Boom! » de Lin-Manuel Miranda. - Le film « The Power of the Dog » de Jane Campion. - « Une théorie de l’amour » de Jean-Pierre Siméon (Gallimard). - Le recueil de nouvelles « Ce que nous avons perdu dans le feu » de Mariana Enriquez (Editions du sous-sol).