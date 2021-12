Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end.





« Il nous faut une fable, des fables pour la suite du monde, pour un monde qui continue d'être monde. ». C’est ce qu’écrit Camille Louis. La philosophe et dramaturge nous embarque aux côtés d’enfants qui évoluent dans un présent de plus en plus étouffant. Son premier livre « La conspiration des enfants » (PUF) vient de sortir.



Le monde, lui, il le raconte au quotidien à coups de crayon. Pierre Kroll nous revient avec ses dessins de 2021. Il publie « Piqûre de rappel » (Les Arènes).

Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et écrivaine Pascale Clark écrit à Barbara.