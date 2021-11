Dans quel Monde on vit

Sa passion pour la montagne. Son goût pour le monde vertical. C’est ce que partage pour la première fois à travers un roman (« Les Flammes de Pierre », Gallimard) l’écrivain Jean-Christophe Rufin. Pour lui, la haute altitude révèle la vérité des êtres. Et nous rend véritablement humain. Une passion amoureuse brûlante et dévorante. C’est ce que dissèque avec drôlerie et poésie l’écrivain François-Henri Désérable. Avec « Mon maître et mon vainqueur », (Gallimard), il a décroché l’un des plus prestigieux prix littéraires de l’automne : le Grand Prix du Roman de l'Académie française. Dans « En toutes lettres ! », l’écrivain Abdellah Taïa écrit aux migrants après le naufrage au large de Calais. Choix culturels : - La série turque « Bir Başkadır » créée par Berkun Oya. - « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier (La Découverte). - Le film d’animation « Le Sommet des dieux » de Patrick Imbert, adaptation du manga de Jirō Taniguchi. - "Brûler le feu", le nouvel album de Juliette Armanet.