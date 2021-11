Dans quel Monde on vit

Comment apprendre à convaincre, comment utiliser les bons arguments et les bons mots, comment apprendre à décrypter les discours et comment débusquer la manipulation ? Pour ce faire, il nous faut des clés, et c’est précisément le rôle de la rhétorique comme le montre Clément Viktorovitch dans son ouvrage « Le Pouvoir rhétorique » (Seuil). De son côté, le chanteur et écrivain Raphaël Haroche publie un recueil de nouvelles intitulé « Une éclipse » (Gallimard), mélange d’histoires tragiques, cocasses et tendres qui nous révèlent, là aussi, le pouvoir des mots… Et dans « En toutes lettres ! », l’historien et écrivain Gil Bartholeyns écrit à deux femmes responsables d’Etats insulaires du Pacifique à la Cop26. Choix culturels : - « Ceux qui trop supportent » d’Arno Bertina (Verticales). - « Time Clocks », le nouvel album de Joe Bonamassa. - Le film « Onoda » d’Arthur Harari. - Le film « Illusions Perdues » de Xavier Giannoli. - « Illusions Perdues » d’Honoré de Balzac.