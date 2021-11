Dans quel Monde on vit

2021 aura été son année. Elle a été sacrée meilleure artiste féminine aux Victoires de la Musique. Ces derniers mois, comme d’autres chanteuses, elle a retrouvé les joies de la scène. Sa tournée d’été a été fort chargée en émotions et en éclats de beauté. Pomme est notre première invitée. A 25 ans, elle chante ses failles et ses angoisses. Et elle nous confie aussi, dans ce numéro, ses inquiétudes pour sa génération et surtout pour les plus jeunes qu’elle. Lui, il écrit à la jeunesse (« Lettre à la génération qui va tout changer », Allary Editions). A 42 ans, le député européen Raphaël Glucksmann prétend que ce sont celles et ceux qui ont 20 ans aujourd’hui qui vont changer le monde. C’est son pari. « Ne sous-estimez jamais votre pouvoir. » leur dit-il. D’une génération à l’autre, ce samedi, avec Pomme et Raphaël Glucksmann, regards sur la vie, le pouvoir et notre époque…