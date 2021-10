Dans quel Monde on vit

Clarisse et Eve. Les vies de deux femmes nées au début des années soixante. De leur adolescence à aujourd’hui. De New-York à Paris en passant par l’est de l’Asie, elles évoquent leurs expériences de l’amour, de la vie de famille, du vieillissement, du désir, du bonheur mais aussi de l’égoïsme et de la violence des hommes. L’écrivaine Catherine Cusset brosse leur portrait dans « La définition du bonheur » (Gallimard). C’est le récit de la quête d’un jeune écrivain qui se lance sur les traces d’un auteur disparu. C’est un vibrant chant d’amour à la littérature. C’est « La plus secrète mémoire des hommes » (Philippe Rey) le quatrième roman de Mohamed Mbougar Sarr : livre épatant et très remarqué de cette rentrée littéraire. Catherine Cusset et Mohamed Mbougar Sarr sont nos invités, ce week-end. Dans « En toutes lettres ! », l’essayiste et éditeur Laurent de Sutter écrit au pape François. Choix culturels : - L’album « A Love Supreme – Live in Seattle » de John Coltrane. - L’album « Silver Lining Sweet » d’Hiromi. - L’exposition « David Hockney » à voir à Bozar à Bruxelles. - Le film « Illusions perdues » de Xavier Giannoli, adaptation du roman de Balzac. - L’album « A Song Is Way Above the Lawn » de Karen Peris.