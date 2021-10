Dans quel Monde on vit

Une fille noire dans une famille blanche. Amandine Gay est née sous X avant d’être adoptée. La trentenaire-cinéaste, sociologue et militante raconte aujourd’hui son parcours de vie. Elle veut politiser l’adoption. Et elle nous invite à repenser la famille. Amandine Gay signe « Une poupée en chocolat » (La Découverte). De désillusions en désillusions. Des années 60 aux années 80, les vies d’Algériens et de leurs femmes et familles venus travailler et s’installer en France. L’écrivaine Lilia Hassaine en fait le récit dans « Soleil amer » (Gallimard), son deuxième roman. Amandine Gay et Lilia Hassaine sont nos invitées, ce week-end. Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et réalisatrice Safia Kessas écrit à Fatima Bedar, l’une des personnes tuées lors de la manifestation pacifique d’immigrés algériens, le 17 octobre 1961 à Paris. Choix culturels : - L’exposition « Paris, octobre 61 – Ici on noie les algériens » à voir au DK à Saint Gilles jusqu’au 31 octobre 2021. - Le film « Lovers Rock » de Steve McQueen. - La série « Squid Game » de Hwang Dong-hyuk. - L’adaptation théâtrale du livre de Myriam Leroy « Les Yeux rouges », à voir au Théâtre de Poche jusqu’au 30 octobre 2021.