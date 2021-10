Dans quel Monde on vit

Comment parler de la Syrie, aujourd’hui ? Peut-être en prenant appui sur la poésie ! C’est le défi que relève l’écrivain belge Antoine Wauters avec une douceur infinie. « Mahmoud ou la montée des eaux » (Verdier) est son nouveau livre. Comment écrire la passion amoureuse au XXIe siècle ? L’écrivaine Maria Pourchet s’y emploie dans « Feu » (Fayard) : son brûlant, décapant et grinçant nouveau roman. Antoine Wauters et Maria Pourchet sont nos invités, ce week-end. Et dans « En toutes lettres ! », Blandine Rinkel, écrivaine et membre du groupe Catastrophe écrit à la Discrétion et à l’Incertitude. Choix culturels : - « Shuggie Bain » de Douglas Stuart (Éditions Globe). - La chorégraphie « Double Murder » de Hofesh Shechter à voir au Théâtre de la Ville à Paris jusqu’au 15 octobre 2021. - L’anthologie « Poésie syrienne contemporaine » (Le Castor Astral). - « Chevreuse » de Patrick Modiano (Gallimard).