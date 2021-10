Dans quel Monde on vit

Nous lui marchons dessus, nous le piétinons sans réellement le connaître. Que savons-nous du sol ? De cette « peau du monde » qui permet la vie ? C’est l’histoire de notre lien avec le sol que raconte Etienne Davodeau dans sa nouvelle bande dessinée (« Le droit du sol », Futuropolis). Il nous alerte, aussi, sur le projet d’enfouissement de déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse. Une vie de famille rythmée et chamboulée par un père bipolaire. C’est ce que nous fait vivre « Les Intranquilles », le nouveau film du réalisateur belge Joachim Lafosse, en salle dès mercredi prochain. Joachim Lafosse et Etienne Davodeau sont nos invités ce week-end ! Et dans « En toutes lettres ! », la journaliste et réalisatrice Safia Kessas écrit à la femme politique française Sandrine Rousseau. Choix culturels : - « Le Voyage dans l'Est » de Christine Angot (Flammarion). - La pièce « Mawda, ça veut dire tendresse » de Marie-Aurore D’Awans & Pauline Beugnies à voir au KVS à Bruxelles jusqu’au 29 janvier 2022. - La bande dessinée « Du bruit dans le ciel » de David Prudhomme (Futuropolis). - « Hey What », le nouvel album du groupe américain Low.