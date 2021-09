Dans quel Monde on vit : Conversation avec Christine Angot sur Auvio

Elle a subi l'inceste de ses 13 à 26 ans. Depuis plus de deux décennies, Christine Angot écrit et décrit avec précision les mécanismes de l'emprise. Son nouveau roman « Le Voyage dans l'Est » (Flammarion), est l'évènement de la rentrée littéraire, présent sur les listes des plus prestigieux prix littéraires. Dans ce livre, elle tente de comprendre pourquoi elle n'a pas été protégée. Elle explique, aussi, pourquoi elle a finalement refusé, à l'époque, de porter plainte contre son père. Christine Angot nous accorde un entretien long format ce week-end. Elle nous dira, également, si elle voit la société évoluer à propos de l'inceste. Christine Angot est l'invitée exceptionnelle de Pascal Claude, ce samedi, dans son magazine « Dans quel Monde on vit ».



Au fil de l'entretien, Christine Angot réagit à une intervention de Lily Bruyère, la coordinatrice de l'association « SOS Inceste Belgique ». Intervention intégrale à retrouver sur Auvio.

