Dans quel Monde on vit : Insomnie(s) et vie sous emprise avec Marie Darrieussecq et Tanguy Viel sur Auvio

« D'où vient l'insomnie ? », « Qu'est-ce qui ne dort pas quand je ne dors pas ? » L'écrivaine Marie Darrieussecq a perdu le sommeil. Et dans son nouveau livre (« Pas dormir », P.O.L), elle nous raconte comment elle a tenté de le retrouver.



Emprise et abus de pouvoir. C'est l'histoire d'une jeune femme sous la coupe d'un maire d'une petite ville de province. Vous voilà dans « La fille qu'on appelle » (Les Éditions de Minuit), le nouveau roman de Tanguy Viel.



Marie Darrieussecq et Tanguy Viel sont nos invités, ce week-end.



Et dans « En toutes lettres ! », l'essayiste et éditeur Laurent de Sutter écrit à la députée démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez.



Choix culturels :

- L'exposition « Gilles Barbier » à voir au Musée Soulages à Rodez jusqu'au 26 septembre.

- L'album « Glück Auf ! » de Rodolphe Burger et Erik Marchand.

- « Les Formes du visible » de Philippe Descola (Seuil).

- « D'oncle » de Rebecca Gisler (Editions Verdier).

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit