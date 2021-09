Dans quel Monde on vit : Des théories et des vies d'aujourd'hui avec Charles Dantzig et Thierry Michel sur Auvio

Des vies d'adolescents dans une école de la banlieue liégeoise. Leurs réalités et leurs difficultés. Parfois, leurs moments de joie. Et puis, la patience et le courage des enseignants. C'est ce que le réalisateur Thierry Michel a filmé. Il vient nous raconter. « L'école de l'Impossible » avec Christine Pireaux est en salle dès mercredi prochain.



La théorie du confinement. Celle des fleurs coupées. Ou encore celle du 11 septembre. Dans son nouveau livre, Charles Dantzig propose quelques dizaines de théories. Et nous offre ainsi sa conception de la vie et du monde. L'écrivain et éditeur français sera notre second invité. « Théories de théories » est publié cette semaine chez Grasset.



Enfin, dans « En toutes lettres ! », nous accueillons Blandine Rinkel (écrivaine et membre du groupe Catastrophe) pour sa première missive. Elle s'adresse à une femme de 100 ans rencontrée cet été.



Choix culturels :

- « La semaine perpétuelle » de Laura Vazquez (Editions du sous-sol).

- La « Collection Pinault » à voir à la Bourse de Commerce à Paris.

- « Il est à toi ce beau pays » de Jennifer Richard (Albin Michel).

- Le film « La Loi de Téhéran » de Saeed Roustayi.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit