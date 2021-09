Dans quel Monde on vit

« La honte est l’affect majeur de notre temps, le signifiant des luttes nouvelles ». C’est ce qu’écrit le philosophe Frédéric Gros dans son nouvel essai (« La honte est un sentiment révolutionnaire », Albin Michel). Comment se forme la honte et à quoi peut-elle mener aujourd’hui dans nos sociétés ? Frédéric Gros sera à nos côtés. Notre deuxième invitée c’est la musicienne et désormais écrivaine Clara Ysé. « Mise à feu » (Grasset), c’est notre premier coup de cœur pour un premier roman en cette rentrée littéraire. Clara Ysé est née en 1992. Avec son livre, elle nous entraîne sur le chemin de la joie. La joie malgré tous les croche-pieds et autres obstacles en cours de route, en cours de vie. Clara Ysé est la fille de la psychanalyste et philosophe Anne Dufourmantelle décédée il y a quatre ans. Enfin, dans « En toutes lettres ! », l’historien et écrivain Gil Bartholeyns écrit au rappeur américain Kanye West. Choix culturels : - « Remède à l’accélération » d’Hartmut Rosa (Philosophie Magazine Editeur). - Le podcast « I'll Never Be Alone Anymore » d’Anais Carayon, Anais Dupuis et Cécile Simon. - L’exposition « Botticelli » à voir au Musée Jacquemart-André à Paris du 10 septembre 2021 au 24 janvier 2022. - « Le Voyage dans l'Est » de Christine Angot (Flammarion).