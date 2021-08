Dans quel Monde on vit : Au chevet de la Terre avec Frédérique Aït-Touati et Stefan Hertmans (en direct du festival Les Inattendues à Tournai) sur Auvio

Quel été pourri ... sur le plan climatique ! Il aura été rythmé par des inondations monstres, des records de chaleur et un nouveau rapport alarmant du GIEC. Alors que les effets du réchauffement climatique sont désormais sous nos yeux, comment réagir ? Comment ne pas désespérer ? Que faire pour limiter les dégâts à l'avenir ? Et si l'une des pistes se trouvait du côté de la création de nouveaux imaginaires ? Et si la solution passait par la fiction ? Quel est le pouvoir, par exemple, du théâtre et de la littérature en ces temps d'urgences climatique et écologique ? Que peuvent l'art et les artistes ? Ce sont les grandes questions que nous aborderons, ce week-end, en direct et en public au festival Les Inattendues à Tournai. Nos invités : l'historienne des sciences et metteure en scène Frédérique Aït-Touati et l'écrivain belge Stefan Hertmans. L'essayiste et éditeur (et commissaire du festival !) Laurent de Sutter sera également de la partie pour partager avec nous une lettre qu'il adresse à la Terre.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit