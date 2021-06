Dans quel Monde on vit : Voix et voies : humaines et animales avec Vinciane Despret et Maylis de Kerangal sur Auvio

Elles sont graves ou aiguës, claires ou sombres. Elles sont enrouées, cassées, profondes, fluettes ou envoûtantes. Les avez-vous identifiées ? Ce samedi, nous sondons nos voix humaines avec l’écrivaine Maylis de Kerangal. Elle signe « Canoës » (Verticales). Et que dire des voix du monde animal et végétal ? De la poésie vibratoire des araignées, par exemple ? Ou des fictions produites par les poulpes ? La philosophe Vinciane Despret n’a décidément pas fini de nous étonner. Elle sera, également, à nos côtés. « Autobiographie d’un poulpe. Et autres récits d’anticipation. » (ACTES SUD), c’est son nouveau livre. Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et écrivaine Pascale Clark écrit à sa bouche. Choix culturels : - Les Rencontres de la photographie d'Arles qui auront lieux cet été, du 4 juillet au 26 septembre 2021. - L’exposition « Les origines du monde » à voir au musée d’Orsay à Paris jusqu’au 18 juillet 2021. - « FéminiSpunk » de Christine Aventin (Editions Zones). - « Une Fille », le nouvel album de la chanteuse française Laura Cahen.