Dans quel Monde on vit : Révolution(s), colère(s) et engagement(s) divers avec Céline Curiol et Gioia Kayaga sur Auvio

Comment agir ? Comment s'engager ? Comment encore être affecté par la vie des autres dans le monde d'aujourd'hui ? Voilà quelques-unes des questions que déploie Céline Curiol dans son nouveau roman (« Les lois de l'ascension », ACTES SUD). L'histoire se déroule en 2015 et essentiellement dans le quartier parisien de Belleville.



Elle est en colère. Et il ne faut surtout pas lui demander de se calmer. La poétesse, slameuse et chanteuse Gioia Kayaga nous racontera ses combats. Et nous dira pourquoi elle estime qu'un droit à la colère est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Elle signe « Ensauvagement. Le petit livre de la colère » (maelstrÖm reEvolution).



Dans « En toutes lettres ! », l'essayiste et éditeur Laurent de Sutter écrit aux Diables Rouges.



Choix culturels :

- « Freeze ! Live In Europe 2020 », le nouvel album du trio instrumental The Aristocrats.

- L'offre disponible à la Libraire Maelström à Etterbeek.

- « Le Conteur, la nuit et le panier » de Patrick Chamoiseau (Seuil).

- Le film « Slalom » de Charlène Favier.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit