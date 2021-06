Dans quel Monde on vit : Secrets de la forêt avec Laurent Tillon, secrets de fabrication d'émotions avec Rover sur Auvio

Et si nous écoutions les arbres ? Comment ? Et qu'ont-ils à nous enseigner, à nous confier ? Le biologiste et forestier, Laurent Tillon nous raconte la vie d'un chêne de 240 ans et nous dévoile quelques secrets de la forêt. Il signe « Être un chêne. Sous l'écorce de Quercus. » (ACTES SUD).



Ses compositions sont de véritables concentrés en émotions. Rover a conçu son troisième et nouvel album (« Eiskeller ») à Bruxelles dans un ancien entrepôt de glace. Il vient nous le présenter et nous en interpréter un extrait en live !



Dans « En toutes lettres ! », l'écrivain Abdellah Taïa écrit à sa sœur Khadija.



Choix culturels :

- Le film « Petite maman » de Céline Sciamma.

- « Rencontres avec Bram Van Velde » de Charles Juliet (P.O.L).

- « Le Roman de Jim » de Pierric Bailly (P.O.L).

