Dans quel Monde on vit : A la racine des dents et au cœur du consentement avec Olivier Cyran et Clothilde Leguil sur Auvio

Les dents ce n’est pas seulement une question de racine ou d’émail … Selon le journaliste Olivier Cyran, elles sont révélatrices des inégalités sociales et des rapports de domination dans la société. Il nous explique pourquoi, selon lui, il faut considérer les dents comme un « objet politique ». De son côté, la philosophe et psychanalyste Clotilde Leguil nous parlera du consentement et de ses multiples facettes. Dans son nouveau livre « Céder n’est pas consentir », elle nous révèle toute l’ambiguïté du consentement, mais aussi ses vertus. Et dans « En toutes lettres ! », la journaliste et réalisatrice Safia Kessas écrit à Serena Williams. Choix culturels : - « Picture », le festival de l’illustration qui a lieu à Bruxelles du 29 mai au 6 juin 2021. - « Le caché de La Poste » de Nicolas Jounin (La Découverte). - « L'effet maternel » de Virginie Linhart (Flammarion). - La traduction française du poème « The Hill We Climb » d’Amanda Gorman (Fayard).