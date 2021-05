Dans quel Monde on vit : La poésie malgré la violence en Haïti et les remords au sud de l’Italie avec Jean d’Amérique et Giuseppe Santoliquido sur Auvio

La cruauté de la vie en Haïti : le jeune écrivain haïtien Jean d’Amérique nous la décrit et nous la fait ressentir dans un premier roman (« Soleil à coudre », ACTES SUD) qui contient de la violence mais, aussi, des fragments de la puissance du désir et des éclats de poésie. C’est l’histoire de la disparition d’une jeune fille, au milieu des années 2000, dans un petit village du sud de l’Italie. C’est le décor du nouveau livre du politologue Giuseppe Santoliquido. C’est son premier roman (« L’été sans retour », Gallimard) publié, cette semaine, dans une grande maison d’édition française. Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et écrivaine Pascale Clark écrit à ce bébé sauvé, cette semaine, à Ceuta, par un membre de la garde civile espagnole. Choix culturels : - « Le goût de nos mères » d’Eva Bettan (Stock). - « Feuilles d'herbe » de Walt Whitman (Gallimard). - « Cassia Popée », le nouvel album du duo français Namoro - La série de bandes dessinées « Pucelle » de Florence Dupré la Tour (Dargaud).