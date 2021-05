Dans quel Monde on vit : Lagos dans l'œil et le cœur de Sophie Bouillon et la joie volée de Blandine Rinkel dans un monde abîmé sur Auvio

« Lagos vous rend vivant. Lagos vous tue. Ici, vous aurez tort sur tout. Ici, vous n'aurez plus raison de rien. ». La journaliste Sophie Bouillon vit et travaille (directrice adjointe du bureau de l'AFP) dans la capitale économique tentaculaire du Nigeria. Elle nous entraîne à Lagos, ce samedi. Elle signe le récit « Manuwa Street » (Premier Parallèle).



Avoir 30 ans en 2021 : à quoi est-ce que ça engage ? L'écrivaine et musicienne Blandine Rinkel nous confiera ses réflexions. Dans un livre d'entretiens (« Tout Tremble », avec Jean-Marie Durand, PUF), elle nous invite à déjouer la fatalité et à « voler de la joie ».



Dans « En toutes lettres ! », l'essayiste et éditeur Laurent de Sutter écrit aux pipelines.



Choix culturels :

- « Le mythe du déficit » de Stephanie Kelton (Les Liens qui Libèrent).

- « Récits de la soif » de Leslie Jamison (Pauvert).

- L'œuvre de Daniel Pengrapher, artiste visuel nigérian.

- « As Days Get Dark », le nouvel album du groupe écossais Arab Strap.

