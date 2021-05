Dans quel Monde on vit : Mal lire et aimer vivre, malgré tout avec Maxime Decout et Fatou Diome sur Auvio

Comment mal lire ? C’est la question que nous osons aborder en ces temps de Foire du livre. « La mauvaise lecture est souvent une excellente manière de lire », c’est ce que tient à démontrer l’essayiste Maxime Decout (« Eloge du mauvais lecteur », Minuit). Il est notre premier invité. Lire, relire et encore découvrir. Les livres l’ont épaulée tout particulièrement pendant sa jeunesse. « J’accumulais les livres comme on multiplie des amitiés. », confie-t-elle. L’écrivaine Fatou Diome nous accorde un grand entretien. Elle partagera avec nous sa passion pour la littérature, son goût pour la vie et ses réflexions sur l’amour, l’identité, la gestion des migrations. Son dernier livre « De quoi aimer vivre ! » (Albin Michel).