Dans quel Monde on vit : Informer depuis Jérusalem avec Charles Enderlin et cuisiner Beyrouth avec Ryoko Sekiguchi sur Auvio

Il a couvert un demi-siècle d'actualité au Moyen-Orient. Il a été longtemps le correspondant de France 2 à Jérusalem. Charles Enderlin nous fait entrer dans les coulisses de son métier. De la fin des années 60 à aujourd'hui, il va nous raconter des faits marquants dont il a été le témoin et les évolutions constatées dans le métier de journaliste et dans cette région du monde où la paix est toujours si fragile. Son nouveau livre : « De notre correspondant à Jérusalem, le journalisme comme identité » (Don Quichotte).



Puis, nous resterons dans le coin puisque nous ferons escale à Beyrouth avec l'écrivaine Ryoko Sekiguchi. Dans un livre savoureux (« 961 heures à Beyrouth (et 321 plats qui les accompagnent) », P.O.L), elle brosse le portrait de la ville à travers la cuisine. Elle signe, par ailleurs, « Sentir » (JBE Books).



Enfin, dans « En toutes lettres ! », Gil Bartholeyns écrit aux Beaux jours.



Choix culturels :

- « Journal d'un explorateur noir au pôle Nord » de Matthew Henson (Zones Sensibles).

- La série « Our Boys » de Joseph Cedar, Hagai Levi et Tawfik Abu Wael.

- « Le Carnet d'Anna » d'Édouard de Pomiane (Menu Fretin).

- « Le Silence des mots » de Gérard Berréby (Allia).

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit