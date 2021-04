Dans quel Monde on vit : Colère(s) au présent et souci du futur avec Akhenaton et David Van Reybrouck sur Auvio

« Ca ne peut qu'aller mieux » chantait-il il y a quinze ans. Aujourd'hui, le rappeur Akhenaton se rend compte qu'il s'est trompé. Et dans un long poème (« La faim de leur monde », L'Iconoclaste), il partage une sorte d'état des lieux de nos temps présents. Ce n'est guère réjouissant. Mais ça ne l'empêche pas de croire, au moins encore un peu, à des jours meilleurs.



« On est en train de coloniser le futur ». C'est l'écrivain David Van Reybrouck qui prévient. Il nous parlera de son combat pour le climat. Et nous apprendra à être plus attentif et plus enthousiaste. Comment ? En écrivant des odes. Des poèmes qui célèbrent des personnes, des évènements et même la vie. Il publie « Odes » chez Actes Sud.



Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et réalisatrice Safia Kessas s'adresse à l'artiste Hoshi.



Choix culturels :

- Le film « Parasite » de Bong Joon-ho à voir sur Auvio.

- La série policière « Bosch ».

- La série humoristique « Eastbound & Down ».

- Le documentaire « Charlatan » sur le chanteur Arno de Dominique Deruddere.

- La bande dessinée « Sous Terre » de Mathieu Burniat (Dargaud).

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit