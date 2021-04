Dans quel Monde on vit : Entretien exceptionnel avec Han Kang sur Auvio

Elle se fait très rare dans les médias. Mais ce week-end, elle nous accorde un entretien exceptionnel. Nous conversons avec l'écrivaine sud-coréenne Han Kang. Vous avez peut-être lu son roman « La végétarienne » (Man Booker International Prize 2016), l'histoire d'une femme qui veut devenir végétale. Ça n'est pas sans liens avec la crise que nous traversons. Avec Han Kang nous parlerons du pouvoir de la littérature, de la normalité, de la violence des êtres humains, du féminisme et de cette épidémie qui n'est pas terminée. Cet entretien avec Han Kang a été réalisé en étroite collaboration avec le Théâtre de Liège, dans le cadre du festival « Corps de Textes ». Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur leur site des extraits de « La végétarienne » interprétés par la comédienne Selma Alaoui.



Cette semaine, nous réécouterons, aussi, notre interview avec l'écrivaine Justine Augier. Dans ses textes, elle alerte sur la guerre en Syrie et sur l'absence de véritables soutiens de la part des dirigeants et des citoyens européens. Son dernier livre : « Par une espèce de miracle » (Actes Sud).



Enfin, nous rendrons hommage à l'écrivain Joseph Ponthus décédé en février dernier. Nous avions beaucoup aimé son livre « A la ligne. Feuillets d'usine » (La Table Ronde). Nous l'avions donc invité. Nous réécouterons nos échanges du printemps 2019.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit