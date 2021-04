Dans quel Monde on vit : Retomber sur terre et (re)tomber amoureux avec Alain Damasio et Iliona sur Auvio

« Il n’arrive pas à revenir sur terre. A accepter sa nudité. ». Voilà ce qui arrive à Novak. Novak qui, tout à coup, ne peut plus compter sur son téléphone portable. Il est, alors, complètement perdu, égaré. Il s’y était tellement habitué. Il était tellement fasciné. L’écrivain Alain Damasio est de retour avec un texte adressé à la jeunesse. Une nouvelle (« Scarlett et Novak », Rageot) qui interroge nos dépendances aux nouvelles technologies et aux intelligences artificielles. Avec Alain Damasio, nous évoquerons aussi la crise sanitaire, ses projets et ses espoirs pour ce qu’il y a un an on appelait « le monde d’après ». Elle chante les ruptures et l’espoir d’un retour de l’amour. Elle a beaucoup de talent. Nous ferons connaissance avec la jeune artiste belge Iliona. « Tristesse », son premier EP vient de sortir. Iliona et Alain Damasio sont nos invités, ce week-end !