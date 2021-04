Dans quel Monde on vit : Conversation avec Edouard Louis : sa mère, son dialogue avec Ken Loach et ses combats d'aujourd'hui. sur Auvio

Conversation évènement, ce week-end, avec Edouard Louis. Le jeune écrivain français poursuit son récit de la violence. Dans un nouveau livre, il raconte comment sa mère a été abimée par la misère et la violence masculine. Comment, ensuite, elle s'est libérée. « Métamorphosée », comme l'écrit Edouard Louis. Le jeune homme de 28 ans publie, aussi, ses échanges avec le réalisateur britannique Ken Loach. « Combats et métamorphoses d'une femme » (Seuil) et « Dialogue sur l'art et la politique » avec Ken Loach (PUF).



Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et écrivaine Pascale Clark écrit aux 343 femmes qui ont signé le manifeste des 343, il y a 50 ans.



Choix culturels :

- « A tous les bâtards », le deuxième album d'Eddy de Pretto.

- « Haute Fidélité », le dernier album de Raphaël.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit