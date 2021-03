Dans quel Monde on vit : Dessiner et chanter, encore, et encore avec Coco et Noé Preszow sur Auvio

C’est une survivante de l’attentat à Charlie Hebdo. C’est elle qui, sous la menace des armes, a composé le code d'entrée du journal. Alors, comment vivre après ça ? La dessinatrice Coco livre dans un récit graphique (« Dessiner encore », Les Arènes BD) ses questions, ses doutes et ses failles. Il entre en scène, alors que les scènes et les salles sont fermées. Le belge Noé Preszow vient nous présenter « A nous », son premier album. Avec en bonus, un titre interprété en live ! Dans « En toutes lettres ! », Laurent de Sutter écrit aux livreurs. Choix culturels : - La discographie de Present et d’Univers Zero, deux groupes du guitariste liégeois Roger Trigaux. - « Wilson » de Daniel Clowes (Cornelius). - La chanson « Le monde s'est dédoublé » de Clara Ysé. - « La Clarté Notre-Dame » de Philippe Jaccottet (Gallimard).