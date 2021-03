Dans quel Monde on vit : Des détails et la modernité de Rimbaud, avec Marcel Cohen et Jean Rouaud sur Auvio

Et si nous étions davantage attentifs aux détails ? Et si les détails étaient précisément tout sauf des détails ? En tout cas, l’écrivain Marcel Cohen les agglutinent et les transforment en littérature (« Détails, II Suite et fin », Gallimard). Pourquoi Rimbaud fascine-t-il toujours autant, 130 ans après sa mort ? Quelle est encore la modernité du propos et de la poésie de l’auteur d’ « Une saison en enfer » ? Pourquoi n’a-t-il consacré que quelques années de sa courte vie à la poésie ? L’écrivain Jean Rouaud (« La constellation Rimbaud », Grasset) nous entraîne sur les traces de « l’homme aux semelles de vent ». Dans « En toutes lettres ! », l’historien et écrivain Gil Bartholeyns écrit aux bricoleurs et aux bricoleuses. Choix culturels : - « Sauver la nuit. Comment l’obscurité disparaît, ce que sa disparition fait au vivant, et comment la reconquérir » de Samuel Challéat (Premier Parallèle). - L’œuvre de Georg Christoph Lichtenber. - L’exposition Roy Lichtenstein "Visions multiples" à voir aux Beaux-Arts de Mons juqu’au 18 avril 2021. - L’album « Acquainted with Night » de la chanteuse américaine Lael Neale.