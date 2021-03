Dans quel Monde on vit : L’époque en faits (divers) et fictions avec Florence Aubenas et Delphine de Vigan sur Auvio

« L’inconnu de la poste » (Editions de l’Olivier) : c’est une enquête sur un meurtre mystérieux dans un petit village de France. C’est un récit littéraire au plus près du réel signé Florence Aubenas. La journaliste et écrivaine vient nous raconter sa passion pour l’investigation. Elle aussi, elle investigue avant d’écrire. Mais ensuite, elle transforme les faits en fiction. Delphine de Vigan est également à nos côtés. Avec son nouveau roman (« Les enfants sont rois », Gallimard), elle nous plonge dans l’univers des enfants influenceurs. Des enfants stars qui officient sur les réseaux sociaux et autres plateformes de vidéos en ligne. Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et réalisatrice Safia Kessas écrit aux psys. Choix culturels : - Le livre photo « Borders » de Jean-Michel André et Wilfried N’Sondé (Actes Sud). - Les actions du collectif « Still Standing for Culture ». - Le site de la Comédie Française qui propose du contenu en ces temps de confinement. - L’annonce d’un futur spectacle du metteur en scène Julien Gosselin.