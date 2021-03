Dans quel Monde on vit : Plutôt en rire qu'en pleurer avec Nathalie Quintane et Olivier Cadiot sur Auvio

Ce week-end, nous allons rire et penser avec nos invités !



Elève, étudiante et enseignante, elle a occupé tous les postes. Et dans un nouveau livre (« Un hamster à l'école », La fabrique), la poétesse Nathalie Quintane ausculte avec un style caustique le monde de l'école. Par ailleurs, elle signe « J'adore apprendre plein de choses » (Editions Hourra).



Lui, c'est plutôt nos tourments intérieurs qu'il ausculte. Sans jamais oublier d'en rire. Dans son roman « Médecine générale » (P.O.L), Olivier Cadiot nous embarque dans un coin paumé pour prendre le temps de nous refaire une santé en compagnie de trois individus un peu barrés.



Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et écrivaine Pascale Clark écrit aux ascenseurs de TF1.



Choix culturels :

- Le cycle "Claude Sautet" à voir sur Netflix.

- « César et toi » de Marianne Alphant (P.O.L).

- « L'Obsolescence de l'homme » de Günther Anders (Éditions Ivrea).

- « Le tumulte de Paris » de Eric Hazan (La fabrique).

- La bande dessinée « Oleg » de Frederik Peeters (Atrabile).

