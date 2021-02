Dans quel Monde on vit : Parcours de vie et histoires d'une ville avec Rose-Marie Lagrave et Judith Perrignon sur Auvio

« L'important, à mes yeux, est de montrer que le mécanisme social qui fabrique une transfuge jette un trouble dans la frontalité des classes sociales », c'est ce qu'écrit la sociologue Rose-Marie Lagrave dans ouvrage « Se ressaisir » (Seuil). Ce samedi, elle nous raconte son parcours de « transfuge de classe » et à travers lui l'histoire des mécanismes sociaux et des luttes collectives.



De son côté, l'écrivaine et journaliste Judith Perrignon nous parlera de la ville de Detroit, qui a connu une ascension économique et une chute vertigineuse, à travers le regard de ses habitants.



Dans « En toutes lettres ! », l'essayiste et éditeur Laurent de Sutter écrit aux islamo-gauchistes.



Choix culturels :

- « Les Gestes du chinois », « L'Art d'enseigner le chinois » et « Le Propre du sujet » de Jean François Billeter (Allia).

- L'œuvre de Marguerite Duras.

- « On était des poissons » de Nathalie Kuperman (Flammarion).

- « À la ligne » de Joseph Ponthus (La Table Ronde).

Casting et équipe Animateur Simon BRUNFAUT Émission Dans quel Monde on vit