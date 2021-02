Dans quel Monde on vit : Déconfiner la pensée avec Bruno Latour et s’échapper pour se retrouver avec Annie Lulu sur Auvio

« Faire l’apprentissage du confinement, c’est essayer d’en tirer les leçons pour la suite, comme si le Covid pouvait servir de préparation, de répétition générale, pour quand nous serons de nouveau confinés par une autre panique devant une autre menace. ». C’est ce qu’écrit l’un des penseurs les plus stimulants du moment : le sociologue et philosophe Bruno Latour. Ce samedi, Bruno Latour partage avec nous ses leçons de confinement. Et nous dit pourquoi il est important de comprendre où nous habitons vraiment et pourquoi il est urgent d’apprendre à décrire son territoire. Il signe « Où suis-je ? Leçons du confinement à l’usage des terrestres. » (Éditions La Découverte). C’est l’histoire d’une jeune femme qui part à la recherche de ses origines. C’est une trajectoire de vie qui vous entraîne de la Roumanie jusqu’à la République démocratique du Congo. C’est le premier roman d’Annie Lulu (« La mer Noire dans les Grands Lacs », Julliard). Annie Lulu et Bruno Latour sont nos invités, ce week-end !