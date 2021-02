Dans quel Monde on vit : Prendre le temps et entendre le bourdonnement de nos temps présents, avec Pascal Chabot et Christophe Bataille sur Auvio

Nous n’avons pas le temps. Nous ne cessons de le dire, de le ressentir. Et pourtant « être en vie, c’est avoir le temps ». C’est ce que nous rappelle le philosophe Pascal Chabot. Il nous invite, ce week-end, à reprendre son temps et à en faire de l’or. Son nouvel essai : « Avoir le temps. Essai de chronosophie » (PUF). Nous prendrons, aussi, le temps d’écouter la voix d’un grimpeur d’arbre qui nous dit sans doute quelque chose de la fin des temps. Sa voix est mise en mots par l’écrivain et éditeur Christophe Bataille. Son roman a pour titre : « La brûlure » (Grasset). Dans « En toutes lettres ! », l’écrivain Abdellah Taïa écrit à sa nièce Samira. Il lui explique l’importance du Printemps Arabe. Choix culturels : - La série documentaire « Histoires d'arbres » de Henri de Gerlache. - La biographie « Roland Barthes » de Tiphaine Samoyault (Seuil). - « Collapsed in Sunbeams », le premier album d’Arlo Parks.