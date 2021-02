Dans quel Monde on vit : Histoire(s) de Syrie(ns) et garçonnité avec Justine Augier et Ivan Jablonka sur Auvio

Il s'appelle Yassin Al-Haj Saleh. Et il serait l'intellectuel qui a produit la pensée la plus clairvoyante sur la révolution syrienne. L'écrivaine Justine Augier a passé beaucoup de temps à ses côtés. Elle vient nous raconter et nous alerter. Elle signe « Par une espèce de miracle. L'exil de Yassin Al-Haj Saleh. » (ACTES SUD).



« J'aimerais bien savoir en quoi je suis un homme et même, si j'en suis un. ». C'est ce qu'écrit l'historien Ivan Jablonka. Dans son nouveau livre, « Un garçon comme vous et moi » (SEUIL), il analyse son « éducation-garçon », c'est-à-dire la manière dont le masculin lui a été enseigné au fil de son enfance et de sa jeunesse.



Dans « En toutes lettres ! », l'écrivain et historien Gil Bartholeyns écrit à ses étudiant.e.s.



Choix culturels :

- « Idées pour retarder la fin du monde » d'Ailton Krenak (DEHORS).

- « Personne ne sort les fusils » de Sandra Lucbert (SEUIL).

- Le documentaire « Petite fille » de Sébastien Lifshitz.

- « Home », le nouvel album de Rhye.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit