Dans quel Monde on vit : Nouvelles Lumières et passions lumineuses avec Corine Pelluchon et Anne Plantagenet sur Auvio

« Il ne suffit plus aujourd'hui de répondre aux détracteurs des Lumières, mais il est nécessaire de promouvoir de nouvelles Lumières ». C'est ce qu'écrit la philosophe Corine Pelluchon dans son dernier ouvrage « Les Lumières à l'ère du vivant » (Seuil). Ce samedi, elle nous expliquera pourquoi, selon elle, ces Nouvelles Lumières doivent dépasser l'anthropocentrisme en se fondant notamment sur l'écologie et la justice sociale.



De son côté, l'écrivain Anne Plantagenet nous parlera de la comédienne Maria Casarès et de la relation amoureuse qu'elle a entretenue avec Albert Camus et qu'on peut découvrir dans leur correspondance. Dans son nouveau livre « L'Unique », elle nous raconte le destin incroyable de cette femme dont Camus disait qu'elle avait le « génie de la vie ».



Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et réalisatrice Safia Kessas écrit à Nafissatou Diallo.



Choix culturels :

- La série anglaise « Years and Years » à voir sur Auvio.

- « La Familia grande » de Camille Kouchner (Seuil).

- Le documentaire « Charlie Chaplin, le génie de la liberté », d'Yves Jeuland et François Aymé.

- « La Rencontre » de Charles Pépin (Allary Editions).

Casting et équipe Animateur Simon BRUNFAUT Émission Dans quel Monde on vit