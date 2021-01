Dans quel Monde on vit : Goût du monde et beauté de l'amitié avec Felwine Sarr et Mathieu Lindon sur Auvio

Il voyage pour « goûter le monde, le connaître, élargir ses géographies, visiter ses semblables (...) et rencontrer l'inattendu. ». Ce samedi, nous découvrons le carnet de voyages de l'écrivain et économiste Felwine Sarr. A l'heure de la crise sanitaire, il nous indiquera, aussi, les chemins vers des voyages immobiles et intérieurs. Son nouveau livre a pour titre : « La saveur des derniers mètres. » (Philippe Rey).



C'est à une sorte de voyage dans le temps que nous convie l'écrivain Mathieu Lindon. Dans son nouveau livre (« Hervelino », chez P.O.L), il évoque quelques fragments de son amitié avec l'écrivain Hervé Guibert. C'était à la fin de sa vie. A la Villa Médicis à Rome. Guibert touché par le sida et mort en 1991 à l'âge de 36 ans.



Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et écrivaine Pascale Clark écrit à Douglas Emhoff, le mari de Kamala Harris.



Choix culturels :

- Le série « En Thérapie » qui est l'adaptation par Éric Toledano et Olivier Nakache de la série israélienne ¿BeTipul¿ à voir sur Arte.tv à partir du 28 janvier 2021.

- La pièce de théâtre « Le vol du Boli » de Abderrahmane Sissako et Damon Albarn.

- Le roman « T. Singer » de Dag Solstad (Notabilia).

- La chanteuse belge Iliona dont le premier EP « Tristesse » sort le 5 février prochain.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit