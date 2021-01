Dans quel Monde on vit : Vies invivables et vie(s) étrange(s) avec Djaïli Amadou Amal et Dominique A sur Auvio

Elle raconte les mariages forcés, le viol conjugal et la soumission des femmes au Cameroun. Avec son roman « Les impatientes » (Emmanuelle Collas), elle a décroché en décembre dernier le prix Goncourt des lycéens. Djaïli Amadou Amal est avec nous 2021 sera une année de la création pour Dominique A. Avant de s’isoler pour préparer un nouvel album, il vient nous parler de ses chansons écrites au printemps dernier, pendant le premier confinement (album « Vie étrange »). Dominique A s’exprimera, aussi, sur le sort réservé à la culture au cours de cette crise sanitaire. Dans « En toutes lettres ! », l’essayiste et éditeur Laurent de Sutter écrit à nous les vivants. Lui, après plusieurs années à Paris, il a décidé de rentrer chez lui, dans les Cévennes, là où il a grandi. Pour chanter… et pour s’engager. Julien Doré sera à nos côtés. « aimée », c’est le titre de son nouvel album (Sony). Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et écrivaine Pascale Clark écrit à Juliette Gréco.