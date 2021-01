Dans quel Monde on vit : Mémoire et souvenirs avec Marie Ndiaye et Chantal Thomas sur Auvio

Ce sont deux autrices qui vont marquer la rentrée littéraire de janvier : Marie NDiaye et Chantal Thomas. Dans son nouveau roman (« La vengeance m’appartient », Gallimard), Marie NDiaye raconte l’histoire d’une avocate amenée à défendre une mère qui a tué ses trois enfants. Une avocate qui, par ailleurs, est confrontée à un souvenir merveilleux. Mais peut-elle se fier à sa mémoire ? La question est déroulée. De son côté, ce sont des souvenirs de sa vie que Chantal Thomas a décidé de nous décrire avec une infinie subtilité. Des souvenirs de son enfance, en particulier. Et au travers de ce récit (« De sable et de neige », Mercure de France), elle nous enseigne l’art de vivre l’instant. Chantal Thomas et Marie NDiaye sont nos invitées, ce week-end ! Dans « En toutes lettres ! », l’historien et écrivain Gil Bartholeyns écrit aux conducteurs et conductrices alors qu’en région bruxelloise, le 30 km/h est devenu la règle générale depuis le premier janvier 2021. Choix culturels : - « Voyages en sol incertain » de Matthieu Duperrex (Wildproject). - « Hervelino » de Mathieu Lindon (P.O.L). - « Je me transporte partout – 5000 poèmes inédits » de « Jean-Claude Pirotte » (Cherche midi). - « Vernon Subutex – Tome 1 » de Virgine Despentes et Luz (Albin Michel).