Dans quel Monde on vit : Coups de cœur de la rentrée littéraire : Camille Laurens, Laurent Mauvigner et Hervé Le Tellier sur Auvio

Le père Noël est passé. Et sous le sapin de « Dans quel Monde on vit », vous pouvez dévorer trois romans de la rentrée que nous avons particulièrement appréciés : « Histoires de la nuit » de Laurent Mauvigner (LES EDITIONS DE MINUIT), « Fille » de Camille Laurens (Gallimard) et « L'anomalie » d'Hervé Le Tellier (Gallimard), prix Goncourt 2020. Les trois auteurs de ces livres sont dans votre magazine, pour le dernier numéro d'une année pas comme les autres !

