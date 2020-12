Dans quel Monde on vit : 2020 en poésie ! Avec Cécile Coulon, James Noël, Carl Norac et Joëlle Sambi sur Auvio

Est-il possible de traduire cette année 2020 en un poème ? C'est la mission que nous avons confié à deux autrices et deux auteurs de poésie. Cécile Coulon, James Noël, Carl Norac (Poète National) et Joëlle Sambi.



Qu'en retiennent-ils de 2020 ? Qu'en disent-ils ? Comment le formulent-t-ils ? Et si parmi toutes les urgences auxquelles nous sommes actuellement confrontés, il était plus que temps de mieux considérer l'urgence poétique ?



C'est la comédienne Stéphanie Van Vyve qui interprète les créations de nos invités. Ce numéro spécial est réalisé en collaboration avec Les Midis de la Poésie (et notamment avec la directrice Mélanie Godin) et avec le soutien de la Scam.



2020 en poésie, c'est ce samedi !

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit