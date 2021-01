Dans quel Monde on vit : Histoires de résonances avec Pierre Lemaître sur Auvio

“La période ne rendait rien impossible”. Cette phrase elle est issue du dernier roman de Pierre Lemaître. Nous sommes en 1940. Au début de la seconde guerre mondiale. Une phrase qui peut aussi être valable si vous la conjuguez au présent : “la période ne rend rien impossible”. En tout cas, Pierre Lemaître ne cache pas qu’il aime les résonances avec notre époque. Ce samedi, nous passons une heure avec celui qui a reçu le prix Goncourt en 2013. Avec Pierre Lemaître, nous voyagerons entre hier et aujourd’hui pour tenter de mieux comprendre notre présent et les traits communs à tous les êtres humains. Pierre Lemaître a publié il y a un an “Miroir de nos peines”. Le coffret "Les Enfants du désastre" - 3 volumes est sorti fin 2020 (Albin Michel). Ce numéro vous avait déjà été propose le 29 février 2020.