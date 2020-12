Dans quel Monde on vit : Nature et au naturel avec Joëlle Zask et Serge Joncour sur Auvio

Renards ou léopards. Nous les avons vus débarquer dans les villes du monde entier au printemps dernier quand nous étions confinés. Pourtant ça faisait déjà un bout de temps qu'ils s'y étaient installés. Et si les animaux sauvages s'inséraient en nombre dans nos villes ? Que se passerait-il ? La philosophe Joëlle Zask nous invite à un exercice de pensée. Elle signe « Zoocities. Des animaux sauvages dans la ville. » (Premier Parallèle).



Les luttes, les injonctions du progrès, et la nature déjà en péril. La vie à la campagne, des années 70 jusqu'à la veille de l'an 2000. Nous sommes dans une ferme du Lot en France. Nous sommes dans le nouveau roman de Serge Joncour (« Nature humaine », Flammarion), prix Femina 2020.



Serge Joncour et Joëlle Zask sont nos invités, cette semaine.



Et dans « En toutes lettres ! », la journaliste et écrivaine Pascale Clark écrit à Demba Ba, le joueur de foot antiraciste.



Choix culturels :

- Le documentaire « Petite Fille » de Sébastien Lifshitz.

- Le site de la Comédie-Française qui met, notamment, en ligne des lectures en ces temps de confinements.

- L'œuvre de Patrick Geddes, architecte écossais et précurseur de l'écologie.

- L'album « Odin's Raven Magic » du groupe islandais Sigur Rós.

