Dans quel Monde on vit : La vieillesse comme art de vivre, avec Laure Adler sur Auvio

Le cri de colère de Laure Adler. Elle critique la manière dont nous considérons, dont nous traitons nos vieux. « Aurait-on honte de prendre de l'âge ? » demande-t-elle. En tout cas, la vieillesse reste un impensé dans nos sociétés. Avec l'écrivaine et journaliste nous allons prendre le temps de nous y intéresser. Et puis, nous nous pencherons avec elle sur la façon dont le corps des femmes a été représenté dans l'art au fil du temps. Ce samedi, nous passons une heure en compagnie de Laure Adler. Ses deux nouvelles publications : « La voyageuse de nuit » (Grasset) et « Le corps des femmes » (Albin Michel).

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Dans quel Monde on vit