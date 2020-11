Dans quel Monde on vit : Horizon(s) avec Frédéric Keck et Sarah Chiche sur Auvio

« La préparation aux catastrophes implique de ne pas faire confiance seulement au calcul mais aussi à l’imagination ». C’est ce qu’écrit l’anthropologue Frédéric Keck dans son nouvel essai. Comment peut-on se préparer dès aujourd’hui aux prochaines pandémies ? Ce spécialiste des crises sanitaires nous l’expliquera. Frédéric Keck publie « Signaux d’alerte. Contagion virale, justice sociale, crises environnementales. » (Desclée De Brouwer). Comment vivre avec nos deuils ? Comment renouer avec la joie, les lueurs et la splendeur, malgré tout ? Ce questionnement transperce le nouveau roman (« Saturne », Seuil) de la psychanalyste et écrivaine Sarah Chiche. Dans « En toutes lettres ! », l’essayiste et éditeur Laurent de Sutter écrit aux policiers. Choix culturels : - « La Faction cannibale » de Servando Rocha (Tusitala). - « Thésée, sa vie nouvelle » de Camille de Toledo (Verdier). - « Généalogie de la morale économique » de Sylvain Piron (Zones sensibles). - La plateforme de vidéo à la demande « Cinetek » consacrée aux films classiques.